Талибы* признались в допросах иностранцев

Участники террористического движения «Талибан»* непричастны к похищению иностранных граждан. Но некоторых из них они допрашивали перед выдачей разрешения для отъезда из страны. Об этом в беседе с Reuters заявил официальный представитель движения.

После захвата талибами* власти в Афганистане другие страны начали срочную эвакуацию своих граждан на фоне охватившего страну хаоса и сообщений о насилии со стороны боевого крыла движения.

СМИ сообщили о том, что боевики избили британца и его супругу, когда они пытались попасть в центр эвакуации. По словам пострадавшего мужчины, доступ в аэропорт Кабула для иностранцев ограничили.

Официальный представитель «Талибана»* заявил, что участники движения демонстрируют сдержанность. Также он опроверг случаи похищения иностранцев.

«Мы допрашиваем некоторых из них, прежде чем они покинут страну», — заявил представитель движения.

СМИ сообщили, что талибы* похитили 150 индийцев, которые прибыли в аэропорт Кабула для эвакуации. Иностранцев остановили под предлогом проверки документов, после чего увезли в неизвестном направлении для допроса.

Агентство Ani со ссылкой на правительственные источники сообщило, что индийцам ничего не угрожает. Их доставили обратно в аэропорт, где они ожидают вылета.

«Талибан»* захватил власть в Афганистане в конце прошлой недели. Из страны сбежали чиновники и военные правительственных войск. Жители Кабула штурмом взяли международный аэропорт для того, чтобы покинуть страну на военных самолетах. В ходе давки погибли несколько человек. Контроль за воздушной гаванью удерживают американские военные.

Представители «Талибана»* пообещали сформировать новое правительство, куда войдут все ведущие силы страны. Новую систему управления Афганистаном представят в течение двух недель. Основной целью новой концепции станет защита прав населения.

*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.