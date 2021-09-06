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    06 сентября 2021, 09:53

    Талибы* пригласили Россию на церемонию объявления состава своего правительства — Al Jazeera

    Екатерина Шамина

    Талибы* на объявление состава правительства пригласили представителей Турции, Китая, Россию, Иран, Пакистан и Катар. Об этом сообщило издание Al Jazeera со ссылкой на представителя движения.

    Талибы* пригласили Россию на церемонию объявления состава своего правительства — Al Jazeera

    «Мы пригласили Турцию, Китай, Россию, Иран, Пакистан и Катар принять участие в дне объявления правительства», — сообщил изданию представитель «Талибана»*.

    Представитель террористической организации сообщил, что в состав правительства войдут только афганцы.

    Ранее представитель талибов* заявил, что они взяли под контроль провинцию Панджшер, где базировались силы сопротивления. Однако позже войны Панджшера опровергли эту информацию. Они подчеркнули, что будут продолжать борьбу.

    Талибы* не первый раз попадаются на фейковой информации. Несколько дней назад в Twitter они распространили информацию о смерти Ахмада Масуда. Однако она была опровергнута представителями ополченцев.

    *"Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории России.