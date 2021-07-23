Талибы потребовали отставки президента Афганистана Ашрафа Гани в качестве условия для прекращения огня. Об этом заявил пресс-секретарь талибов Сухаил Шахин.

«Шахин сказал, что „Талибан“* сложит оружие, когда выбранное путем переговоров правительство, приемлемое для всех сторон конфликта, примет полномочия, а правительство Гани уйдет», — процитировал «Интерфакс» пресс-секретаря талибов Сухаила Шахина.

После вывода войск НАТО в Афганистане обострилось противостояние между талибами и правительственными войсками. Часть военных сбежали в Таджикистан.

Движение «Талибан»* взяло под контроль районы вдоль границ с Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном. Радикалы объявили, что контролируют 90% территории Афганистана, но в Минобороны страны назвали эти заявления лживой пропагандой.

В пятницу стало известно о гибели больше 100 мирных жителей в районе Спин-Болдак провинции Кандагар. Власти Афганистана считают виновными талибов.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.