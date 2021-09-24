Талибы* потребовали от сбежавшего президента вернуть деньги

Захватившие власть в Афганистане талибы* не требуют выдачи бежавшего президента Ашрафа Гани, но хотят вернуть деньги, которые вывез. Об этом замминистра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид заявил РИА «Новости».

«Гани украл государственные средства, и мы требуем их вернуть банку. Они принадлежат народу и нашим банкам», — заявил Муджахид.

Гани сбежал из Афганистана в середине августа, вскоре после того, как талибы* практически без боя вошли в Кабул. Свое отбытие из страны президент объяснил желанием избежать кровопролития. Потом он выступил с обращением из Объединенных Арабских Эмиратов, сказав, что вернется в Афганистан. При этом Гани заявил, что не вывозил с собой никаких государственных средств.

Ранее представители «Талибана»* обратились в ООН с просьбой выступить на сессии Генассамблеи. Они даже предложили своего кандидата на должность постоянного представителя при организации. Бывший член комиссии ООН Игорь Никулин ранее объяснил «360», зачем талибам* нужно признание других стран.

* Талибы, движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация