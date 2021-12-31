Талибы пообещали не заставлять мужчин в Афганистане отращивать бороды

Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) не будет заставлять мужчин отращивать бороды, несмотря на разосланные ранее рекомендации. Правительство посоветовало жителям страны не бриться, однако это не обязательное правило. Такое сообщение распространило министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

В заявлении сказано, что никто не вправе преследовать мужчину, если он не хочет отращивать бороду, и заставлять его менять свою внешность без его желания. Министерство подчеркнуло, что ранее распространенные сообщения не более чем рекомендации, сообщило «РИА Новости».

Ранее стало известно, что должностные лица в Афганистане сообщили представителям мужских парикмахерских провинции Гильменд, что мужчинам нельзя делать укладки и брить бороды. Однако позже было объявлено, что никакого прямого запрета на бритье бороды в официальной позиции талибов* нет.

Ранее талибы* также опровергли слухи о том, что после их прихода к власти в стране будет запрещено женское образование. Правительство отметило, что женщины смогут учиться, хоть и при соблюдении некоторых правил, например исключительно женских классов и определенной формы одежды.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.