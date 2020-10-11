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    11 октября 2020, 01:31

    Талибы поддержали Трампа на выборах

    Кирилл Фролов

    Запрещенное в России исламистское движение «Талибан»* надеется на победу Дональда Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. Об этом CBS News заявил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид.
    Талибы поддержали Трампа на выборах

    «Мы надеемся, что он победит на выборах и покончит с военным присутствием США в Афганистане», — заявил Муджахид.

    Новость о том, что Трамп заразился коронавирусом, вызвала беспокойство среди боевиков.

    «Когда мы услышали о том, что Трамп заразился COVID-19, то забеспокоились, но, похоже, он идет на поправку», — заявил еще один из лидеров «Талибана»*.

    По словам высокопоставленного члена движения, президент США «может казаться смешным для всего остального мира, но для „Талибана“* он разумный и мудрый человек».

    В движении рассказали, что были ошеломлены предложением Трампа встетиться на переговорах в его загородной резиденции под Вашингтоном. Однако эти планы были сорваны после гибели американского солдата в результате атаки талибов в 2019 году.

    *Верховный суд России признал «Талибан» террористической организацией в 2003 году.