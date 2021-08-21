Талибы* передали послание бойцам сопротивления через посольство России

Талибы* передали через посольство России в Кабуле послание представителям власти в Панджшере. Они предложили достичь политического соглашения, сообщил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«У нас сегодня был в посольстве представитель политического офиса талибов*, и он просил передать панджшерцам политический сигнал», — заявил посол в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Он пояснил, что талибы* попросили передать послание лидерам и жителям Панджшера. В своем сообщении боевики заявили, что до сегодняшнего дня не пытались войти в Панджшер силой. Группировка надеется, что удастся достичь политического соглашения и разрешить ситуацию мирным способом.

По словам Жирнова, действия талибов* говорят о том, что они хотят урегулировать вопрос более цивилизовано по сравнению с уже бывшим вице-президентом Афганистана Амрулла Салехе. Посол отметил, что верит в возможность экспансии «Талибана»* в страны центральной Азии.

«Я в это не верю. Не верю, что они пойдут. У них слишком много дел дома», — заключил он.

Талибы* заняли Кабул 15 августа. Они объявили, что завершили 20-летнюю войну в Афганистане. Президент республики Ашраф Гани сбежал из страны.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.