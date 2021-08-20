Талибы* обыскали закрытые консульства Индии в Кандагаре и Герате

Сторонники движения «Талибан»* обыскали закрытые консульства Индии в городах Кандагар и Герат. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве.

По данным собеседников канала, боевики искали какие-то документы. Они побывали даже в туалетах и забрали машины с дипломатическими номерами со стоянок. Как сообщили источники, талибы* пытаются вычислить афганцев, которые сотрудничали с индийской разведкой.

Всего в Афганистане находятся пять диппредставительств Индии: в Кабуле, Кандагаре, Герате, Мазари-Шарифе и Джелалабаде. Ранее руководство «Талибана»* пообещало безопасность иностранным дипломатам после захвата власти в республике.

В конце прошлой недели талибы* без боя вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Многие представители афганских властей после этого бежали за границу. На следующий день сотни людей собрались в международном аэропорту Кабула, чтобы любой ценой уехать из страны. Там началась паника, в результате которой погибли несколько человек. Всю неделю в окрестностях аэропорта гремят выстрелы. Безопасность людей на территории воздушной гавани столицы Афганистана обеспечивают более пяти тысяч американских военных. Ранее США вывели свой контингент из республики.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.