Талибы обезглавили волейболистку из сборной Афганистана за свидание

Представители движения «Талибан»* обезглавили участницу женской молодежной сборной Афганистана по волейболу Махаджабин Хакими. Об этом сообщило издание Persian Independent со ссылкой на тренера команды.

Казнь произошла еще в начале октября, но до последнего момента информация была засекречена. Все это время родственники девушки молчали, поскольку опасались за свои жизни. Несколько дней назад в соцсетях появились фотографии, на которых можно рассмотреть окровавленную женскую голову, которая, по предположениям, принадлежит Хакими.

Махаджабин играла за волейбольную команду Кабула вплоть до захвата власти талибами в Афганистане. По данным СМИ, спортсменка являлась одной из ведущих игроков команды.

Международная федерация волейбола (FIVB) заявила, что шокирована произошедшем.

«Однако следует отметить, что существуют противоречивые сведения об истинной причине ее смерти. Поэтому FIVB продолжает искать разъяснения относительно точных деталей», — сказали в организации РИА «Новости». По предварительным данным, девушку казнили за свидание в машине со своим молодым человеком.

Там подчеркнули, что выступают против любых форм насилия.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.