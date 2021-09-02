Талибы* не пустят женщин в новое правительство Афганистана

В новом правительстве Афганистана не будет женщин. Об этом в интервью изданию La Repubblica сообщил представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид.

Как рассказал собеседник газеты, впоследствии афганские женщины смогут работать в министерствах, полиции или судебной системе в качестве помощников. Муджахид отметил, что талибы* делают все возможное, чтобы сформировать правительство национального единства Афганистана как можно скорее.

Ранее стало известно, что в президентском дворце в Кабуле полным ходом идет подготовка к церемонии утверждения нового состава афганского кабмина. Накануне член комиссии движения по культуре «Талибана»* Анамулла Самангани раскрыл, что председателем правительства Афганистана станет лидер движения Хайбатулла Ахундзада.

Талибы* 15 августа вошли в Кабул и захватили власть. На днях оттуда улетел последний C-17 с американскими солдатами и офицерами. Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время обращения к нации объявил об окончании 20-летней военной миссии в Афганистане.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.