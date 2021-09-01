Талибы* назвали условия для работы женщин на госслужбе

Жительницы Афганистана смогут работать на государственной службе, если согласятся носить хиджаб и следовать новому законодательству страны. Об этом в беседе с иранским отделением Би-би-си заявил представитель террористического движения «Талибан»* в Дохе Шир Мухаммед Аббас Станикзай.

Он подчеркнул, что женщины не смогут занимать министерских постов в новом правительстве. Также на государственную службу не возьмут тех, кто сотрудничал с американскими военными.

Доступ на руководящие посты в руководстве страны также закрыли для чиновников бывшего правительства Афганистана.

Станикзай отметил, что состав нового инклюзивного правительства исламской республики раскроют через два дня. В него войдут все этнические группы, проживающие в Афганистане.

В эти же сроки начнет работать аэропорт Кабула — и все желающие обладатели документов и иностранных виз смогут покинуть страну.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что талибы* провели первые назначения на министерские посты в правительстве Афганистана. Министром иностранных дел стал мулла Абдул Гани Бадар, министром обороны стал мулла Якуб — сын главы террористической группировки. Министерство внутренних дел страны возглавил Халиф Хаккани. Официального подтверждения этой информации пока не было.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.