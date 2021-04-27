Талибы напомнили США, кто хозяин Афганистана. Видео

Президент США Джо Байден объявил о выводе войск из Афганистана. После этого в Сети появилось видео, на котором участники группировки «Талибан»* избили женщину плетью. Таким образом они решили показать, что продолжают удерживать власть в стране.

На кадрах, опубликованных в Сети, талиб 40 раз ударил плетью афганскую женщину. За наказанием наблюдали местные жители, сообщило издание Daily Mail. Сообщается, что женщину публично били из-за разговора по телефону с мужчиной.

Издание отметило, что ролик подчеркивает власть, которую талибы все еще удерживают в стране. Подобное происходит, несмотря на военное вмешательство США и триллионы долларов, потраченных на попытки улучшить жизнь афганцев.

Ранее Байден объявил о полном выводе американских войск из Афганистана. Оставшихся 2,5 тысячи военнослужащих планируют вывести 11 сентября. Сокращение своего присутствия в Афганистане США начали в 2011 году. К 2014 году были выведены основные боевые силы.

После заявления Байдена исламисты предупредили США и их союзников по НАТО, что они столкнуться с проблемами, если не смогут быстро отступить в сентябре.

*«Талибан» — террористическая группировка, запрещенная в России.