Боевики запрещенного в России радикального движения «Талибан»* вошли во второй крупнейший город Афганистана — Кандагар. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, столкновения с талибами* сначала развернулись в районе центральной тюрьмы, а потом продолжились в районе рынка. Известно о гибели нескольких мирных жителей. Но официально эти данные не подтверждены. Точное количество погибших и пострадавших уточняется.

Однако губернатор Кандагара Рахматуллах Рауфи заявил, что обстановка в городе полностью контролируется, а талибы* отступают. По данным Национального управления безопасности Афганистана, накануне правительственная армия страны провела успешную операцию, ликвидировав девять боевиков, еще двое были ранены.

По последним данным, талибы* контролируют две трети границы Афганистана и Таджикистана. В МИД РФ сегодня заявили, что Россия выполнит свои обязанности по ОДКБ и не допустит агрессии и провокаций на афганско-таджикской границе.

*Организация запрещена в РФ.