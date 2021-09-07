Талибы* начали задерживать протестующих против присутствия Пакистана в Афганистане

Талибы* задерживают протестующих против присутствия Пакистана в Афганистане. Среди задержанных есть журналисты.

На протестную акцию вышло много женщин. Они требуют свободы, справедливости и независимости Афганистана. Среди лозунгов можно было услышать АнтиПакистан. Однако талибы* начали задерживать протестующих и бить их палками.

Среди задержанных оказался оператор издания TOLOnews. Он снимал протесты на улицах Кабула. Руководитель телеканала Лотфулла Наджафизада призвал «Талибан»* к немедленному освобождению журналиста.

На видео издания Asvaka видно, что талибы* арестовывают протестующих. Они останавливают машины и берут людей под стражу.

Ранее они использовали стрельбу для разгона протестующих.

На прошлой неделе участники движения «Талибан»* разогнали афганских женщин, которые вышли на улицы Кабула с требованием равноправия. Против участниц акции применили слезоточивый газ. Помимо этого, талибы* палили в воздух.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.