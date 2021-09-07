Талибы* начали стрельбу для разгона протестующих в Кабуле

Талибы* начали стрелять для разгона протестующих в Кабуле. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

Пока неизвестно, сколько человек получили ранения. О погибших информации тоже нет. По данным СМИ, утром во вторник сотни людей вышли на улицы столицы высказать протест против Пакистана.

Накануне журналисты сообщили, что талибов* обвинили в убийстве женщины-полицейского Негар Масуми в центральной провинции Гор в Афганистане. Родственники рассказали, что она была беременна. По их словам, боевики вывели всех домочадцев из дома и связали. Затем на их глазах зарезали женщину.

Сын погибшей заявил, что талибы* в случае с его матерью совершили два убийства. Он призвал правительство принять меры, чтобы найти убийц и привлечь их к ответственности.

На прошлой неделе участники движения «Талибан»* разогнали афганских женщин, которые вышли на улицы Кабула с требованием равноправия. Против участниц акции применили слезоточивый газ. Помимо этого, талибы* палили в воздух.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.