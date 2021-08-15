Боевики движения «Талибан»* начали наступление на Кабул в воскресенье. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти Афганистана.

По данным источника РИА «Новости», талибы* взяли под контроль Кабульский университет на западе столицы, а также подняли свои флаги в одном из районов. Известно, что город остается последним крупным населенным пунктом, который контролируют правительственные силы. О погибших информации не поступало.

По данным местных СМИ, руководство «Талибана»* ведет переговоры с властями о возможности мирно войти в город.

В воскресенье движение «Талибан»* захватило город Джелалабад. По словам местных жителей, талибы* взяли Джелалабад без боя. Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.

В ходе наступления повстанцы за минувшие три недели захватили большую часть территорий на севере, западе и юге Афганистана. Почти никто с ними не сражался.

* Террористическая организация, запрещена в России.