Талибы* ликвидировали офисы Министерства мира в афганских провинциях

Террористическое движение «Талибан»* закрыло все региональные офисы Министерства мира в Афганистане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя из отделений ведомства в провинции Бамиан Наджиболлу аль-Козая.

Министерство мира в Афганистане создали прошлые власти исламской республики. Региональные отделения вели переговоры между национальными общинами, проводили встречи старейшин и вели переговоры с талибами*.

«Все региональные офисы закрыты. Сотрудники министерства из провинций перебрались в Кабул, работа в центральном офисе приостановлена», — рассказал аль-Козай.

Чиновник пояснил, что талибы* заняли здание офиса в прошлое воскресенье и изъяли все оборудование.

Аль-Козай отметил, что после захвата власти в стране сторонниками террористического движения все сотрудники министерства, а это около тысячи человек, не получали зарплату. Смогут ли его коллеги найти средства для существования, он сказать затруднился.

«В Афганистане кризис, перед каждым банком в Кабуле толпятся сотни людей», — пояснил он.

Террористическое движение «Талибан»* захватило власть в Афганистане после вывода американских войск. После бегства прошлого руководства исламской республики талибы* сформировали собственное правительство.

*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.