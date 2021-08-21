Боевики запрещенного в России движения «Талибан»* избили гражданина Великобритании и его супругу, когда они пытались попасть в британский центр эвакуации из Афганистана. По словам пострадавшего мужчины, иностранцам сложно попасть и в аэропорт Кабула.

Семейная пара получила электронное письмо от посольства с инструкцией, по которой им нужно приехать в один из отелей Кабула. Там собирали британцев для дальнейшей эвакуации, сообщила газета Independent.

Но преодолеть путь к этой точке сбора оказалось очень сложно. На КПП к этому отелю талибы* напали на них и жестоко избили, а потом приказали вернуться обратно.

«Нам предписывают нам ехать в отель Baron, но на пути к нему есть три поста талибов*. Мы показали им наши документы, электронные письма, информацию от МИД, но талибы* на нас напали, потому что знали, что мы бежим из страны», — поделился мужчина.

Теперь семья боится выходить из дома. По словам пострадавшего, иностранцам сложно проезжать и в аэропорт Кабула. Беспрепятственно пропускают только граждан США, а поданные Великобритании вынуждены сначала приезжать в другое место сбора.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.