Сторонники «Талибана»* арестовали бывшего руководителя совета богословов Афганистана Маулави Мохаммада Сардара Задрана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в полиции Кабула.

По словам собеседника, талибы* подтвердили арест Задрана, однако не назвали его причины. Ранее совет улемов Афганистана призвал боевиков «Талибана»* к прекращению незаконной войны с правительственными силами.

Талибы* две недели назад без боя вошли в Кабул, заняли президентский дворец и захватили власть в стране. После этого в аэропорту столицы Афганистана началась паника из-за наплыва желающих сбежать от жизни по законам шариата. На прошлой неделе в окрестностях международного аэропорта Кабула прогремели взрывы. Погибли более сотни местных жителей и 13 американских военных.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры с талибами* не означают признания их движения. Он подчеркнул, что боевики обязаны уважать гуманитарные законы, соблюдать права афганцев и не взаимодействовать с террористами.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.