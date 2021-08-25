Талибов* обвинили в убийствах детей и стариков

Бывший министр внутренних дел Масуд Андараби обвинил талибов* в убийствах детей и стариков. Так они запугивают и терроризируют жителей Андарабы.

Фотографии погибших от рук боевиков он выложил в Twitter.

«Талибан* пытается управлять людьми, терроризируя, убивая маленьких детей и пожилых граждан. Они не могут управлять нацией такими действиями», — написал Андараби.

Он сообщил, что талибы* в Андарабе проводят необоснованные обыски в домах, захватывают людей без причины и убивают.

С обвинением талибов* в убийстве детей и стариков выступил также бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он в Twitter сообщил, что боевики похищают детей и стариков и используют их в качестве щитов для передвижения или обыска домов.

«Талибы* не пропускают продукты питания и топливо в долину Андараб. Гуманитарная ситуация ужасная. Тысячи женщин и детей сбежали в горы», — сказал он.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.