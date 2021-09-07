Талибов* обвинили в осквернении могилы Ахмада Шаха Масуда

Бывший глава новостной службы телеканала 1TV News Хамид Хайдер сообщил, что члены движения «Талибан»* осквернили могилу лидера Северного альянса Ахмада Шаха Масуда в провинции Панджшер. Об этом заявил в Twitter экс-глава новостной службы телеканала 1TV News Хамид Хайдер.

В посте журналист разместил снимок поврежденного захоронения и задался вопросом, «где в исламе разрешено осквернять святыню.

«Талибы* осквернил святыню Ахмада Шаха Масуда», — подчеркнул он.

Официальных комментариев на этот счет пока не поступало.

Накануне движение «Талибан»* заявило, что захватило мавзолей отца лидера сопротивления в провинции Панджшер. Почитаемое место, по мнению экспертов, может стать предметом торга в конфликте.

Ахмад Шах Масуд возглавлял антиталибские силы в Афганистане до 2001 года и был убит террористами. Сопротивлением в Панджшере командует его сын.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.