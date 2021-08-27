«Талибан»* запретит музыку в Афганистане

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан»* намерено запретить исполнение музыки в общественных местах. Официальный представитель талибов* Забихулла Муджахид заявил об этом в интервью The New York Times, сообщило РИА «Новости».

Талибы* собираются ввести запрет на музыку, аргументируя это основными положениями ислама. Вместе с тем Муджахид выразил надежду, что им удастся убедить население не делать подобных вещей, чтобы не оказывать на них давление.

Представитель движения также заверил, что талибы* не начинали мстить никому из тех, кто противостоял им, вопреки опасениям. Кроме того, комментируя права женщин в Афганистане, он допустил, что со временем смогут вернуться к своим повседневным делам. Пресс-секретарь при этом заверил, что все афганцы, желающие покинуть страну, смогут беспрепятственно попасть в кабульский аэропорт, если у них есть загранпаспорта и визы.

Муджахид отметил, что талибов* разочаровало то, как США взялись за эвакуацию. Он заявил, американцы не должны лишать их врачей, профессоров и других нужных людей, указав, что в Соединенных Штатах все они будут работать поварами или посудомойками. При этом он гарантировал безопасность всем, кто ранее работал на американских военных.

* «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация.