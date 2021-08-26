«Талибан»* запретит музыку в Афганистане, но разрешит женщинам выходить из дома одним

Движение «Талибан»* решило идти в ногу со временем и разрешить женщинам выходить из дома без сопровождения мужчин. Однако музыка в Афганистане будет запрещена. Об этом в интервью The New York Times заявил представитель талибов* Забихулла Муджахид.

«Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей (слушать музыку — прим. ред.), вместо того, чтобы оказывать на них давление», — сказал он.

По его словам, талибы* намерены восстановить Афганистан, который был разрушен десятилетиями войны.

Муджахид затронул и тему судьбы афганских женщин. Он сказал, что в перспективе они смогут вернуться к своими будничным делам.

«Если они ходят в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам (сопровождающий мужчина — прим. ред.)», — отметил он.

Однако в настоящее время женщинам Афганистан лучше оставаться дома. Представитель талибов* добавил, что работавших с международными силами в Афганистане людей, у которых есть документы, дающие право на вылет за границу, не останавливают на въезде в аэропорт Кабула.

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее заявил, что альтернативы движению «Талибан»* в Афганистане нет.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в России.