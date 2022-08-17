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    17 августа 2022, 10:10

    «Талибан» заподозрили в развитии гуманитарного кризиса ради связей с Западом

    Экс-чиновник Хенджани обвинил «Талибан» в гуманитарном кризисе ради связи с Западом

    Максим Зинкин

    Захватившее власть в Афганистане запрещенное в России движение «Талибан»* использует сложившийся в стране гуманитарный кризис ради налаживания отношений с Западом. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший представитель расформированного Министерства по установлению мира Абдулла Хенджани.

    По его мнению, талибы* нацелены на сотрудничество с западными странами, чтобы получить гуманитарную помощь.

    «Повсеместный характер в Афганистане носит бедность. Решать ее нужно не международной помощью, а установлением региональных связей, развитием структуры безопасности», — заявил Хенджани.

    Бывший чиновник считает, что нестабильная обстановка в Афганистане способна повредить соседним государствам, например, Ирану или странам Центральной Азии.

    Хенджани допустил, что «Талибан»* способен согласиться на создание инклюзивного правительства, но честное соглашение с Западом противоречит интересам самих талибов и их внешних кураторов.

    Ранее посол РФ Дмитрий Жирнов заявил, что Россия может рассмотреть вопрос признания Афганистана, если талибы* возьмут курс на создание инклюзивного правительства, при котором доступ к власти получат основные группы населения страны.

    * «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в РФ.