«Талибан»* заявил об осаде сил сопротивления Панджшера

Боевики «Талибана»* заявили, что взяли силы сопротивления в провинции Панджшер в осаду и рассчитывают на мирную сдачу. Об этом представитель движения Забихулла Муджахид написал в своем Twitter.

«Врач находится в осаде внутри Панджшера. Исламский эмират пытается решить вопрос мирным путем», — сообщил Муджахид.

Провинция Панджшер осталась единственной в Афганистане, которую пока не удалось взять под контроль боевикам. Талибы* ранее заявили, что отправили в провинцию сотни своих бойцов.

В понедельник в Бундесвере сообщили, что в аэропорту Кабула застрелили афганского военнослужащего, еще трое получили ранения. Кто открыл огонь, неизвестно. В перестрелке также были задействованы американские и немецкие военные.

Талибы* ранее также объявили амнистию для всех членов афганского правительства, включая бежавшего из страны президента Ашрафа Гани.

* Талибы, движение «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ