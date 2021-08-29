«Талибан»* заявил о заинтересованности в хороших отношениях со всеми странами

Движение «Талибан»* заинтересовано в хороших отношениях со всеми странами. Об этом рассказал представитель Абдул Кахар Балхи. Интервью опубликовала швейцарская газета SonntagsBlick.

Балхи заяви, что талибы* хотят установления хороших отношений со всеми странами. Он также призвал мировое сообщество признать право афганского народа на самоопределение.

«Мы хотим хороших экономических и человеческих отношений. Мы призываем все страны мира, включая Швейцарию, признать право афганского народа на самоопределение и поддерживать хорошие дипломатические, экономические и межличностные отношения с Афганистаном», — сказал он.

По данным издания, Балхи — один из наиболее высокопоставленных талибов*, он является членом их комиссии по культуре, бегло владеет английским языком и впервые появился на пресс-конференции в Кабуле около 15 дней назад.

Собеседник подчеркнул, что талибы* готовы принять любую гуманитарную помощь и помощь в сфере развития, которая не сопряжена с условиями.

Через несколько дней после объявления запрета на музыку и пение в Афганистане участники террористического движения «Талибан»* расправились с исполнителем народной музыки и песен Фавадом Андараби на территории его дома.

* «Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.