«Талибан»* взял на себя ответственность за нападение на дом министра обороны Афганистана

Боевики движения «Талибан»* взяли на себя ответственность за нападение на дом главы Минобороны Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади. Во время атаки погибли восемь и пострадали 20 человек.

«Эта атака смертника была только началом ответных операций против ключевых фигур и лидеров администрации», — написал в Twitter представитель талибов* Забиулла Муджахед. Он подчеркнул, что нападения продолжатся.

Взрыв прогремел рядом с домом министра обороны Афганистана 3 августа — в воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. После этого в здание вошли вооруженные люди. Мохаммади сообщил, что ни он, ни члены его семьи не пострадали. Накануне талибы* попытались штурмом взять тюрьму в Лашкаргахе. Правительственные войска смогли отбить наступление.

Обстановка в Афганистане обострилась в этом году из-за активных действий боевиков «Талибана»*, которые завладели переходом на афганско-туркменской границе и захватили более 150 районов страны. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что уход американских военных с территории этой нестабильной страны увеличивает риск терактов.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.