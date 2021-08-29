«Талибан»*: целью удара США был смертник, готовивший атаку на аэропорт Кабула

Целью авиаудара США в Кабуле был террорист-смертник, планировавший атаковать аэропорт в афганской столице. Об этом заявил официальный представитель движения «Талибан»* Забихулла Муджахид, сообщил телеканал Sky News.

Спикер талибов*, захвативших в Афганистане власть, заявил, что во время авиаудара США смертник находился в автомобиле.

США нанесли удар по автомобилю с дрона, сообщили СМИ со ссылкой на американских представителей. Предположительно, боевик был ликвидирован.

Ранее агентство Reuters сообщило, что удар по Кабулу в воскресенье нанесли США с беспилотника. По словам источников, целью удара мог являться предполагаемый боевик группировки «ИГ — Хорасан»**, на которую ранее возложили ответственность за террористическую атаку на кабульский аэропорт 26 августа. В результате ракета полностью разрушила жилой дом в районе Хаджи-Бугра. Погибли два человека, в том числе ребенок, еще трое пострадали.

В Госдепе заявили, что в районе аэропорта Кабула сохраняется опасность новых терактов.

* «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация.

** «ИГ — Хорасан» — запрещенная в РФ террористическая организация.