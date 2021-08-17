«Талибан»* потребовал у США вывести войска из Афганистана до 11 сентября

Запрещенное в России движение «Талибан»* после захвата власти в Афганистане потребовало у США вывести с территории государства войска до 11 сентября. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Представитель группировки Сухейль Шахин уточнил, что до этого момента американских военных не будут вытеснять из страны силовыми методами. Он подчеркнул, что нападений талибов на них пока не было.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что захват движением «Талибан» власти в Афганистане — это закономерный итог политики Соединенных Штатов на фоне вывода войск из страны.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.