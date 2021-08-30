«Талибан»* показал на видео элитный отряд

Кадры с людьми из отряда специального назначения талибов* появились в интернете. Telegram-канал «Реальная война» отметил, что видео распространило движение «Талибан»*.

В ролике можно увидеть мужчины в профессиональный военной форме и с оружием.

Элитный отряд получил название Bardi 313. Кадры сделаны на улицах афганской столицы и в провинции Нангархар. Как написал «МК», спецназ талибов* спонсируется Пакистаном.

Ранее сообщалось, что отряд специального назначения вошел на территорию аэропорта Кабула. Теперь именно талибы* занимаются вопросами безопасности в большой части воздушной гавани.

Ситуация в Афганистане обострилась в середине августа после того, как власть захватило движение «Талибан»*. Люди, испуганные таким развитием событий любыми способами пытались улететь из страны из аэропорта Кабула. Таким положением дел воспользовались террористы из «Исламского государства»**. Они устроили взрывы 26 августа. Погибли более 100 человек, среди них — мирные граждане, а также военные США.

Утром 30 августа появилась неподтвержденная информация о том, что в Кабуле прогремели новые взрывы.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.

**«Исламское государство»/ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.