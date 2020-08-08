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    08 августа 2020, 09:05

    «Талибан»* опроверг информацию о «сговоре» с Россией

    Андрей Иванов

    Все сообщения СМИ о том, что Россия якобы спонсировала «Талибан»* в Афганистане, — это ложь. Плодить подобные фейки выгодно противникам мирного процесса. Об этом РИА «Новости» рассказал официальный представитель политического офиса радикального движения «Талибан»* Сухейль Шахин.
    «Талибан»* опроверг информацию о «сговоре» с Россией

    «В этих публикациях нет ничего, что имеет отношение к реальности, это просто кампания против мирного процесса. И мы полностью отвергаем все эти заявления», — приводит агентство слова Шахина.

    Собеседник добавил, что эту информацию кабульский департамент национальной безопасности передал западной прессе, чтобы «саботировать процесс мирного урегулирования».

    Ранее издание New York Times опубликовало материал о том, что Россия платила боевикам «Талибана»* за нападение на военных международной коалиции в Афганистане.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал эту публикацию «заказухой», подобной информации о его связи с Кремлем во время выборов. В МИД России заявили, что эта информация — фейк и Москва непричастна к убийствам американских военных в Афганистане.

    *«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.

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