«Талибан»* опроверг информацию о «сговоре» с Россией

«В этих публикациях нет ничего, что имеет отношение к реальности, это просто кампания против мирного процесса. И мы полностью отвергаем все эти заявления», — приводит агентство слова Шахина.

Собеседник добавил, что эту информацию кабульский департамент национальной безопасности передал западной прессе, чтобы «саботировать процесс мирного урегулирования».

Ранее издание New York Times опубликовало материал о том, что Россия платила боевикам «Талибана»* за нападение на военных международной коалиции в Афганистане.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал эту публикацию «заказухой», подобной информации о его связи с Кремлем во время выборов. В МИД России заявили, что эта информация — фейк и Москва непричастна к убийствам американских военных в Афганистане.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.