«Талибан»* определил «красную черту» для США

США и Британия не получат дополнительного времени для проведения эвакуации в Афганистане, иначе будут последствия. Об этом заявил представитель движения «Талибан»* Сухейл Шахин.

«Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят присутствие, это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости», — сказал Шахин в интервью телеканалу Sky News.

Он отметил, что если США и Британия будут просить дополнительное время для эвакуации, то им откажут. Кроме того, могут быть последствия.

«Это вызовет недоверие между нами. Если они намерены продолжить оккупацию, это вызовет реакцию», — подчеркнул Шахин.

В ночь на 16 августа представитель талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Перед этим президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, как он отметил, «предотвратить бойню».

* Талибы, движение «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.