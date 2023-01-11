Мир 11 января 2023, 01:16 Талибан* опроверг слухи о новых ограничениях для женщин Политофис «Талибана»*: в Афганистане новых ограничений для женщин не вводили Unsplash

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Политический офис запрещенного в России движения «Талибан»*, находящийся в Катаре, опроверг информацию СМИ о введении новых ограничений для женщин. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу офиса Сухеля Шахина.

«Эта информация недостоверна, соответствующие структуры опровергают это утверждение», — отметил Шахин.

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Речь идет о запрете на работу в магазинах. До этого телеканал Al-Arabiya передавал, что сформированное «Талибаном»* афганское правительство потребовало в течение 10 дней закрыть женские салоны красоты, а также ввело запрет для женщин работать в ТЦ.

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Ранее женщинам запретили посещать лекции в высших учебных заведениях. Такая политика движения вызвала резкое недовольство местного населения. В происходящем в Афганистане многие винят США, чьи военные находились на территории страны два десятка лет. Бывший афганский лидер Хамид Карзай отметил, что американцы боролись не с терроризмом, а с простыми людьми, его соотечественниками.

* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещено в России.