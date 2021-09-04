«Талибан»* не примет в свои ряды экс-полицейских и безбородых

Восточная военная комиссия «Талибана»* запретила вступать в движение бывшим военным, полицейским и членам ИГ**. Ограничения также коснулись мужчин, которые не носят бороду. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление дворца губернатора провинции Нангархар.

В документе говорится, что командующим также необходимо исключить этих людей из списка талибов*. Еще в этом заявлении боевикам «Талибана»* запретили носить темные очки и закрывать лицо.

Сейчас талибы готовят церемонию утверждения состава нового афганского правительства в президентском дворце в Кабуле. Накануне стало известно, что его возглавит руководитель политического офиса «Талибана»* мулла Абдул Гани Барадар.

Боевики движения «Талибан»* захватили власть в Афганистане 15 августа. В стране осталась единственная неподконтрольная им провинция — Панджшер, в которой обосновалось сопротивление под руководством Ахмада Масуда — младшего. Талибы ранее объявили о захвате территории мятежного региона и бурно отпраздновали это событие стрельбой в воздух, во время которой погибли 17 человек.

*«Талибан» и **«Исламское государство»/ИГИЛ/ИГ—запрещенные в России террористические организации.