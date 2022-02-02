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    02 февраля 2022, 11:17

    Талибам запретили ходить в парки развлечений с оружием. Больше такого не увидеть

    Талибам запретили ходить в парки развлечений с оружием

    Юлия Булыгина

    Талибы* больше не смогут посещать парки развлечений с оружием. Об этом объявил официальный представитель террористического движения Забихулла Муджахид. Прошлым летом эти кадры с катающимися в парке талибами облетели весь мир.

    «Моджахеды обязаны соблюдать все правила и нормы парков развлечений», — отметил Муджахид.

    *«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.