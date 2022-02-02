Талибам запретили ходить в парки развлечений с оружием. Больше такого не увидеть
Талибам запретили ходить в парки развлечений с оружием
Талибы* больше не смогут посещать парки развлечений с оружием. Об этом объявил официальный представитель террористического движения Забихулла Муджахид. Прошлым летом эти кадры с катающимися в парке талибами облетели весь мир.
«Моджахеды обязаны соблюдать все правила и нормы парков развлечений», — отметил Муджахид.
*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.