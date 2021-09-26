Талибам* запретили делать веселые селфи на отдыхе. Они вредят статусу движения

Руководители движения «Талибан»* предостерегли своих боевиков в Афганистане от посещения туристических достопримечательностей и создания селфи для публикации в социальных сетях. Тысячи талибов впервые попали в Кабул и решили осмотреть достопримечательности.

Даже во время экскурсий они не оставляют оружия, сообщило издание Аl Аrabiya. Однако министр обороны Мавлави Мохаммад Якуб отругал боевиков за их поведение.

«Придерживайтесь поставленных вам задач. Вы наносите ущерб нашему статусу, созданному кровью наших мучеников», — сказал он.

Якуб предостерег боевиков от того, чтобы делать селфи с лидерами «Талибана»*, когда они сталкиваются с ними. Он запретил выставлять фотографии в социальных сетях, поскольку это выдает информацию о местонахождении и деятельности членов группы.

Министр также раскритиковал внешний вид боевиков. Он приказал им привести свои бороды, волосы и одежду в соответствие с законами ислама. Боевики, как отмечает издание, стали появляться на людях с волосами до плеч, в стильной одежде, зеркальных солнцезащитных очках и в белых высоких кроссовках Servis Cheetah.

«Это поведение полевых командиров и гангстеров марионеточного режима», — сказал Якуб, имея в виду свергнутое правительство Афганистана. Он высказал опасение, что так воины ислама могут потерять свою идентичность.

Гнев министра обороны в первую очередь вызвали фотографии и видео, сделанные боевиками в национальном парке Банди Амир в Центральном Афганистане. Талибы* катались на лодках в виде птиц по озерам.

* — террористическая организация, запрещена в России.