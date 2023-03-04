Мир 04 марта 2023, 05:14 Тактику российских войск для ВСУ назвали смертельной в Чехии Чешский генерал Шандор: российская тактика смертельна для украинских войск РИА «Новости»

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Бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор назвал «смертельной» тактику российских войск для украинской армии. По его мнению, которое привела Parlamentní listy, ВСУ терпят одну неудачу за другой.

«Российская тактика смертельна для украинских войск. Ежедневными артиллерийскими обстрелами, короткими вылазками они держат украинские войска в напряжении, заставляют беспрестанно вести боевые действия, нести максимальные потери», — сообщил военный эксперт.

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Шандор заявил, что Украина уже потеряла возможность вернуть свои территории. А поставляемая Западом техника не покрывает всех нужд украинских военных, да и приходит она с опозданием.

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Генерал добавил, что у западных партнеров Украины зачастую нет столько техники и боеприпасов, сколько нужно украинцам. Стратегически Киев уже проиграл, но в кулуарах президенту Украины Владимиру Зеленскому ставят условия.

Публичные заявления западных политиков расходятся с тем, что они на самом деле готовы или способны сделать, считает эксперт.

Ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретились в Вашингтоне. Политики обсудили ход оказания Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Оба подтвердили готовность вводить санкции в отношении России «столько, сколько потребуется».