Во время разговора с Джо Байденом Владимир Путин грамотно выстроил защиту и не дал американскому лидеру «прощупать почву». Он показал, что Москва готова ко всем уловкам Вашингтона и НАТО. Об этом норвежский публицист Пол Стейган написал на сайте Steigan.no.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью «Коммерсанту» заявил, что Байден сыграл в традиционные для своих предшественников политические шахматы и сделал ход E2 — E4.

«Обычная реакция черных — это так называемая сицилийская защита», — заявил Стейган. Журналист подчеркнул, что российский лидер именно так и поступил и продемонстрировал готовность РФ к любым хитростям Запада.

На этой неделе Байден поговорил с Путиным по телефону. Потом он подписал закон о введении новых антироссийских санкций и выступил с речью о России. Он рассказал о беседе с Путиным, назвал ее «открытой и уважительной» и отметил, что Россия и США — это «две великие державы, которые несут большую ответственность за глобальную стабильность».

Сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что после выборов Байден назвал Россию врагом, ввел очередные ограничения, а во время выступления говорил о сотрудничестве во имя лучшего будущего.