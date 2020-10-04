«Тактика выжженной земли»: названа цель продолжительных ударов по Степанакерту

Столица Нагорного Карабаха Степанакерт уже не первый день подвергается ракетным ударам. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что открытием огня Азербайджан преследует цель «утроить тактику выжженной земли».

«Цель однозначная с азербайджанской стороны — утроить тактику выжженной земли. Они освобождают территорию от армян. Все женевские конвенции призывают стороны, ведущие конфликт, не наносить ущерб мирному населению. Но азербайджанская сторона это игнорирует», — пояснил «360» редактор журнала «Арсенал Отечества».

Леонков добавил, что азербайджанские военные применяют оперативно-тактические ракетные комплексы, снаряженные кассетным вооружением. Такого рода вооружение предназначено для массового поражения живой силы противника.

«Здесь в качестве живой силы выступают мирные граждане Нагорного Карабаха. Закончится это только тогда, когда единственная страна, заинтересованная в мирном урегулировании, это Россия, перейдет к активным мерам по принуждению к миру», — отметил военный эксперт.

По словам Леонкова, ожидание согласия сторон для ввода миротворцев каждый час и минуту стоит жизней людей. Более того, со стороны Азербайджана воюют молодые призывники. Эксперт подчеркнул, что данные о боевых действиях необходимо всегда перепроверять, но пока по мирным жителям бьют именно со стороны Азербайджана.

Утром 4 октября МИД непризнанного Нагорного Карабаха сообщил об обстреле Степанакерта азербайджанской армией. Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян позже уточнил, что под огонь попали гражданские объекты.