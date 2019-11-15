Атамбаев отказался участвовать в судебном процессе. Это продуманная тактика

Суд Бишкека начал разбирательство против Алмазбека Атамбаева. Экс-президент страны — главный обвиняемый по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. При этом сам Атамбаев участвовать в процессе отказался. Политолог из Киргизии Марс Сариев рассказал «360», почему бывший глава страны принял такое решение и пройдет ли суд без него.

О начале процесса сообщил местный сайт 24.kg. По данным журналистов, заседание закрытое. Пришли на него экс-генпрокурор Индира Джолдубаева, врач-онколог Эмиль Макимбетов, а также лаборант Ирина Цопова. Ни на этом, ни на предыдущем заседании Атамбаев не был.

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По местным законам, принудительный привод экс-главы государства в суд невозможен. И Атамбаев пользуется этим. В том, что тактика продумана и согласована с адвокатами, уверен политолог из Киргизии Марс Сариев.

«Да, суд все равно будет идти даже без него. Но фактов-то нет. Дело рассыпается. Без показаний Атамбаева все это — голословное обвинение. Самому экс-президенту по основному делу предъявить нечего. Есть, конечно, еще там обвинения в сопротивлении… Но основной козырь против Атамбаева был Батукаев. А его тоже нет. Думаю, экс-глава государства просто тянет время. Трудно прогнозировать, как это все закончится. Ясно одно — не скоро», — объяснил Сариев.

Азиз Батукаев покинул Киргизию шесть лет назад. Тогда находящемуся в колонии вору в законе поставили диагноз «острый лейкоз». Мужчину досрочно освободили, и он уехал на историческую родину — в Чечню. Правоохранители тут же начали проверку законности выхода Батукаева на свободу. Но нарушений не нашли. Расследование возобновили в январе этого года. В октябре дело передали в суд. Обвиняемыми проходят 19 человек: врачи и лаборанты, поставившие диагноз заключенному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, среди которых — Алмазбек Атамбаев.

Этим летом экс-главу Киргизии лишили статуса неприкосновенности и задержали. Дом политика взяли штурмом. Ему предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса КР, в том числе в коррупции, отмывании доходов, организации массовых беспорядков и убийстве. Сам Атамбаев считает абсурдными обвинения, выдвинутые против него Генпрокуратурой.