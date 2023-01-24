24 января 2023, 17:19
Тактические учения с участием военной техники проведут в Молдавии
С 24 января по 4 февраля в Молдавии оборонное ведомство страны проведет тактические учения. Об этом сообщило ИА НСН.
По данным информагентства, учения проведут на всех полигонах Молдавии. В связи с этим местных жителей попросили не пугаться появления военной техники.
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Отмечается, что цель учений состоит в проверке навыков и способностей военных. В частности, они покажут свою готовность к борьбе с химической опасностью.
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Молдавия
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