Мир 24 января 2023, 17:19 Тактические учения с участием военной техники проведут в Молдавии

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С 24 января по 4 февраля в Молдавии оборонное ведомство страны проведет тактические учения. Об этом сообщило ИА НСН.

По данным информагентства, учения проведут на всех полигонах Молдавии. В связи с этим местных жителей попросили не пугаться появления военной техники.

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Отмечается, что цель учений состоит в проверке навыков и способностей военных. В частности, они покажут свою готовность к борьбе с химической опасностью.

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