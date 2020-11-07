Тактаров обвинил Демократическую партию США в торговле людьми

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и актер Олег Тактаров, проживший в США 25 лет, заявил, что президент США Дональд Трамп пойдет до конца, отстаивая свою победу на выборах. Но и его оппоненты от Демократической партии сделают все возможное, чтобы удержать свои позиции.

В интервью порталу Sport24 он заявил, что они настолько замарались в финансовых манипуляциях и скандалах, что у них просто нет выбора. Либо тюрьма, либо победа.

Но сейчас демократы будут у власти, и, естественно, они вложили в выборы все последние деньги, которые заработали на торговле людьми. Для них это был вопрос электрического стула или победы на выборах, а также неприкосновенность еще на четыре года Олег Тактаров. экс-боец UFC, актер.

По его мнению, в противном случае республиканцы продолжили бы расследование махинаций окружения Хиллари Клинтон и все «грязные дела» раскрылись бы.

Экс-боец UFC считает, что Трамп пойдет до конца, требуя пересчета голосов, так как по крайне мере в двух штатах были зафиксировано откровенное мошенничество.

Источник в предвыборном штабе Трампа рассказал, что президент США после поступления сообщений о том, что Джо Байден его обгоняет по числу голосов, заявил, что у него «крадут выборы».