Мир 30 апреля 2023, 01:51 Таксисты атаковали сотрудников Uber в Греции Греческие таксисты напали на работников Uber на Родосе Freepik

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Греческие таксисты совершили нападение на работников международной компании Uber на острове Родос. Об этом сообщил местный новостной сайт Newsit.

Группа таксистов избила водителя из компании Cool Rhodes, которая находится под управлением Uber. Мужчина получил серьезные травмы. Они также повредили 15 автомобилей Cool Rhodes и нанесли ущерб ее офису.

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Власти Греции привели полицию в состояние повышенной готовности после заявлений водителей такси о планах продолжать акции протеста до тех пор, пока компания не перестанет работать на острове. Также сообщалось об аресте одного человека «за участие в инцидентах, причинение ущерба и телесных повреждений».

На фоне этих событий руководство Cool Rhodes распространило заявление о том, что не потерпит незаконных действий против ее сотрудников и имущества.

«Мы не примем атмосферу террора, которую они пытаются навязать своими действиями», — отметили в компании. Также Cool Rhodes предприняла необходимые юридические действия.