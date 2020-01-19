Таксист заставил клиента умыться зеленкой на камеру

На видео, попавшее в Сеть, видно, как молодой мужчина наливает себе на руку зеленку из бутылочки и размазывает себе по лицу. Ролик снял сам таксист — его же голос подбадривает пассажира за кадром: «Давай-давай, в руку — и на лицо! Умывайся».

Как сообщило издание, мужчина вызвал такси, доехал до места назначения и только потом признался водителю, что у него нет денег, чтобы оплатить поездку.