Таксист увез пьяного пассажира на другой конец Шотландии и высадил к овцам

Житель Эдинбурга уснул в такси, а проснулся на другом конце Шотландии. Находчивый водитель выставил и соответствующий счет в 400 фунтов, что почти 32 тысячи рублей.

20-летний Джозеф Ферджи провел ночь на вечеринке в клубе, а потом взял такси, чтобы добраться до дома в Лейте, пишет Daily Mail. Обычно эта поездка занимает не больше 15 минут, но в этот раз эдинбуржец уснул и проспал три часа.

Когда таксист разбудил Ферджи и высадил из машины, тот понял, что находится в незнакомом месте. Вокруг него были одни овцы. Более того, за свою поездку на Uber он заплатил приличную сумму.

«Я не ожидала такого поворота»: жительница Ногинска хочет найти таксиста, который высадил ее на трассе Подробнее

Оказалось, что таксист проехал 180 километров и привез его в город Керкубри в округе Дамфрис-энд-Галловей. Кстати, Ферджи смог выяснить свое местоположение, только когда отправил запрос о помощи в Snapchat.

Шотландец все-таки добрался до дома после этой вечеринки, но ему потребовалось семь часов и несколько пересадок на автобусы и поезда. С момента, когда он вышел из ночного клуба, прошло 12 часов.

В Uber пообещали изучить странную поездку.