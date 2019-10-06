Таксист отказался вести Порошенко с митинга. Видео

Бывший президент Украины Петр Порошенко присоединился к акции протеста несогласных с принятием «формулы Штайнмайера» в Киеве. Вместе со всеми участниками он вышел на майдан Незалежности, но уехать из центра Киева у него не получилось.

В конце мероприятия Порошенко остановил автомобиль такси и через заднюю дверь залез внутрь, о чем-то договариваясь с таксистом. Его переговоры попали на видео, которые разместили в Facebook.

На опубликованных кадрах видно, как Порошенко пытается поговорить с водителем, а собравшиеся вокруг люди начинают скандировать его фамилию.

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В итоге не договорившись бывший президент вылез из автомобиля и ушел в сторону.

В комментариях к видео некоторые предположили, что он не смог договориться об оплате.

Акции протеста в Киеве продолжаются уже не первый день. Участники называют согласованную властями Украины «формулу Штайнмайера» капитуляцией. Сегодня в акции принял участие и Петр Порошенко.

По словам политолога, с которым пообщался «360», несмотря на негатив участников протеста в сторону президента страны Владимира Зеленского, украинский лидер получил серьезный козырь в виде этих акций для обсуждения с остальными участниками нормандской четверки особого статуса для Донбасса.