Такси Uber запретили в Колумбии

Власти Колумбии запретили работать в стране сервису такси Uber. Они встали на сторону местного оператора Cotech.

«SIC (управление промышленности и торговли правительства — прим.ред.) установил, что Uber предоставляет индивидуальные услуги общественного пассажирского транспорта, создавая предложение и предоставляя указанную услугу пользователям. Это нарушает правила, регулирующие рынок, создает значительное преимущество на рынке и вызывает отток клиентуры Cotech», — цитирует РИА «Новости» сообщение управления.

Указом предусмотрено немедленное прекращение предоставления услуг с использованием мобильного приложения Uber в Колумбии.

В заявлении отмечается, что, несмотря на то, что Uber — мобильное приложение, компания оказывает услуги такси, а значит попадает под нормы транспортного законодательства Колумбии.

После выхода указа компания Uber подала апелляцию в Верховный суд Колумбии. Отмечается, что на компанию работают 88 тысяч человек.