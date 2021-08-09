Такси для ковид-диссидентов появилось в США

Владелец сервиса такси Yo Transportation Services штате Миссури Чарли Буллингтон запретил водителям перевозить пассажиров в масках или сделавших прививку от коронавируса. Об этом сообщил местный телеканала KESQ.

Сам предприниматель заявил, что в его машину его таксопарка никогда не сядет человек, которому поставили прививку. Кроме того, он разрешил своим водителям требовать, чтобы пассажир снял маску ради поездки.

«Миссури — это один из трех штатов, где уровень вакцинации чрезвычайно низкий. Я горжусь всеми жителями, которые не позволили нас колоть», — заявил Буллингтон.

На просьбу журналистов прокомментировать необходимость масок и вакцин для предотвращения заражения коронавирусом бизнесмен ответил, что читал в интернете об опасности препаратов. Маски, по его словам, способствуют размножению опасных бактерий.

«Если кто-то считает, что он передает свои микробы при общении с человеком, то пусть забудет про рукопожатие или прикосновение», — заявил владелец таксопарка.

По словам Буллингтона, новые правила не особо сказались на его бизнесе. Из 10 пассажиров только трое отказываются ехать в его машине.

Врачи еще раз напомнили, что медицинские маски на сегодняшний день все еще необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Все вакцины, которые используются в США полностью безопасны и помогают в случае заражения перенести заболевание в легкой форме.