Мир 16 июня 2023, 04:03 «Такой тупой». Байден обругал журналиста за вопрос об Украине Байден назвал «тупым» вопрос об украинском досье ФБР РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден назвал вопрос журналиста глупым, когда тот спросил об украинском досье ФБР. Видео с этим моментом опубликовало РИА «Новости»в своем Telegram-канале.

Журналист поинтересовался у Байдена, из-за чего украинский олигарх из компании «Бурисма» в документах ФБР называет его «большой человек».

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«Почему вы задаете такой тупой вопрос?» — спросил президент США у корреспондента.

Ранее американский телеканал Fox News опубликовал выступление лидера Штатов и подписал его как «подражателя диктору». Такую реакцию американские журналисты выдали после новостей о преследовании экс-президента Америки Дональда Трампа. В сообщении было указано, что Байден как ни в чем не бывало выступал в Белом доме на фоне новостей об аресте его главного соперника.

Сам нынешний лидер США отказался комментировать ситуацию с Трампом. Он отметил, что даже не говорил ни с кем на эту тему.