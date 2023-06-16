16 июня 2023, 04:03
«Такой тупой». Байден обругал журналиста за вопрос об Украине
Байден назвал «тупым» вопрос об украинском досье ФБР
Американский лидер Джо Байден назвал вопрос журналиста глупым, когда тот спросил об украинском досье ФБР. Видео с этим моментом опубликовало РИА «Новости»в своем Telegram-канале.
Журналист поинтересовался у Байдена, из-за чего украинский олигарх из компании «Бурисма» в документах ФБР называет его «большой человек».
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«Почему вы задаете такой тупой вопрос?» — спросил президент США у корреспондента.
Ранее американский телеканал Fox News опубликовал выступление лидера Штатов и подписал его как «подражателя диктору». Такую реакцию американские журналисты выдали после новостей о преследовании экс-президента Америки Дональда Трампа. В сообщении было указано, что Байден как ни в чем не бывало выступал в Белом доме на фоне новостей об аресте его главного соперника.
Сам нынешний лидер США отказался комментировать ситуацию с Трампом. Он отметил, что даже не говорил ни с кем на эту тему.
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