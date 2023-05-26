Мир 26 мая 2023, 23:35 «Такой клоун». В США рассказали о позоре Зеленского в Японии Правозащитник Барака заявил о позоре Зеленского из-за сравнения Артемовска и Хиросимы РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский оконфузился во время выступления в Японии, когда сравнил разбомбленную американцами Хиросиму и Артемовск. Об этом правозащитник Аджаму Барака написал в своем Twitter-аккаунте.

«Этот актер-президент Зеленский такой клоун. Кто-то должен напомнить ему, что именно США напрасно разрушили Хиросиму и убили ее жителей. Их принесли в жертву для демонстрации силы», — написал Барака.

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Таким же образом, по словам правозащитника, украинцев сегодня приносят в жертву ради интересов Вашингтона.

Во время выступления на саммите G7 в Японии Зеленский отметил, что разрушения в Артемовске напоминают ему состояние Хиросимы после сброса США атомной бомбы в 1945 году.

За эти слова пользователи Twitter раскритиковали украинского лидера. Как отметил один из юзеров, сначала Зеленский говорил о неизбежности подталкивания к компромиссу с Россией, а теперь неуместно сравнил две совершенно разные ситуации. Также пользователи задались вопросом, помнит ли украинский президент, кто именно уничтожил Хиросиму.